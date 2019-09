Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Polizeieinsatz in Dahlerbrück

Schalksmühle (ots)

Am gestrigen Abend, gegen 21:35 Uhr, kam es zu einer polizeilichen Lage in einem Haus an der Linscheider Straße. Hier hatte eine junge 17 jährige Frau bei der Polizei angerufen und mitgeteilt, sie und eine Freundin wären gegen ihren Willen in einer Wohnung festgehalten worden und es sei zu einer Bedrohungssituation gekommen, wobei ein Tatverdächtiger eine Waffe haben sollte. Nachdem die Polizei das Haus umstellt hatte, wurden mehrere Wohnungen nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft durch Spezialeinsatzkräfte durchsucht. Hierbei wurde die vermeintlich Festgehaltene nicht angetroffen; In der Wohnung konnte die beschriebene Waffe nicht aufgefunden werden. Die Ermittlungen zum Polizeieinsatz dauern an.

