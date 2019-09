Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche in Spielhallen

Werdohl (ots)

Heute (Dienstag) Morgen sind Unbekannte in zwei Spielhallen in der Innenstadt eingebrochen.

Während die Polizei um 3.10 Uhr den Einbruch an der Derwentsider Straße aufnahmen, hörten sie den Alarm aus der nächsten Spielhalle am Bahnhofsplatz. Noch vor Ort werteten die Polizeibeamten an der Derwentsider Straße Videoaufnahmen aus. Sie zeigen eine männliche Person, die um 2.38 Uhr beginnt, die Außentür der Spielhalle zu bearbeiten. Einmal in der Halle, brach er drei Automaten auf, zog die Geldkassetten heraus und verschwand kurz nach 3 Uhr aus der Spielhalle. 40 Minuten später schrillte die Alarmanlage an der Derwentsider Straße. Auch dort öffnete ein Unbekannter gewaltsam die Außentür und brach zwei Spielautomaten auf. Auch aus diesem Geschäft gibt es Videoaufnahmen, die jedoch noch ausgewertet werden müssen.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: Er ist 1,70 bis 1,80 Meter groß und schlank. Er trug eine Cargohose mit Außentaschen, einen hellen Pullover oder helle Jacke mit Kapuze, eine Skimaske und Handschuhe. Der angerichtete Sachschaden übersteigt deutlich die Höhe der Beute.

