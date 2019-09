Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Desolater Ducato stillgelegt

Lüdenscheid (ots)

Gestern Mittag kontrollierten Polizeibeamte einen Fiat Ducato an der Werdohler Landstraße. Bereits die äußere Erscheinung des in Hessen zugelassenen Fahrzeugs war desolat. Der genauere Blick offenbarte schnell zahlreiche Korrosionsschäden im Unterboden- und Rahmenbereich. Ein extrem lautes Knack- und Knarzgeräusch im Bereich der Lenkung ließ nichts Gutes vermuten. Auch die Bremse zeigte keine ausreichende Funktion. Am Kontrollort rollte das Fahrzeug bei leichtem Gefälle trotz angezogener Feststellbremse selbstständig vorwärts. Die Beamten führten den Kleintransporter bei einer technischen Prüfstelle vor. Hier machte der Sachverständige weitere Entdeckungen:

Die Korrosion war soweit fortgeschritten, dass u.a. eine Hydraulikeinheit des Fahrzeugs wegen Durchrostung auf die Fahrbahn zu fallen drohte. Auch die Korrosionsschäden waren noch weit massiver, als bereits angenommen (Foto). Die Ummantelung des Schalldämpfers hing nur noch am seidenen Faden (Foto). Die Querträger und die Aufnahmelager der Stoßdämpfer waren ebenfalls korrosionsgeschwächt bzw. durchgerostet. Das erklärte auch die festgestellten Knarzgeräusche. Weder die Betriebsbremse noch die Feststellbremse zeigten eine ausreichende Funktion oder Wirkung.

Aufgrund der zahlreichen Mängel wurde der Kleintransporter als verkehrsunsicher eingestuft und vor Ort entsiegelt. Sowohl den Fahrer als auch den Halter erwartet jeweils eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

