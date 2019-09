Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zechpreller

Iserlohn (ots)

Er ging zum Rauchen raus und kam nicht wieder: Nach einem guten Abendessen hat ein Zechpreller nun ein Verfahren wegen Betrugs am Hals. Der Unbekannte ließ es sich am Montagabend gut gehen in einem Restaurant am Theodor-Heuss-Ring und bestellte Essen und Getränke. Mehrmals ging er kurz nach draußen, um zu rauchen. Von seiner letzten Rauchpause um 21.50 Uhr kam er einfach nicht mehr wieder. Die Mitarbeiter ermittelten auf eigene Faust und bekamen sogar eine Handy-Nummer des Zechprellers heraus. Der Kunde ist ca. 1,80 Meter groß und hat schwarze Haare und braune Augen.

