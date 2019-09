Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche und Diebstähle angezeigt

Iserlohn/Letmathe (ots)

Iserlohn Lilienthalstraße Am letzten Wochenende hebelten unbekannte Täter ein Fenster eines dortigen Betriebes auf. Über Art und Umfang der Beute können bislang noch keine Angaben gemacht werden. Es entstand Sachschaden.

An der Waisenhausstraße hebelten Unbekannte (Tatzeitraum: 21.09./23.09) einen Container auf und stahlen ein Radio. Auch hier entstand Sachschaden.

In Letmathe Am Bülzgraben scheiterten unbekannte Einbrecher an der Kellertür eines dortigen Einfamilienhauses. Die Täter hinterließen im Tatzeitraum der letzten vierzehn Tage lediglich Sachschaden.

Fahrrad geklaut An der Refflingser Straße stahlen unbekannte Diebe ein Mountainbike der Marke Bulls Copperherhead 3, welches in einem Gartenhaus abgestellt und mit einem Zahlenschloss gesichert war. Als Tatzeitraum kann der Geschädigte den 18.09. - 20.09.2019 benennen.

Einbrecher im Vereinsheim Am 23.09.2019, gegen 23:45 Uhr, stellte ein Geschädigter den Einbruch in das Vereinsheim am Fontaneweg fest. Hier hatten unbekannte Einbrecher ein Fenster eingeschlagen und im Anschluss daran versucht, eine verschlossene Tür im Inneren aufzubrechen. Dieser Versuch schlug fehl. Die Täter nahmen augenscheinlich nichts mit, hinterließen aber einen nicht unerheblichen Sachschaden.

Sachdienliche Hinweise zu den angezeigten Straftaten nimmt die Polizei in Iserlohn (Tel.: 9199-0) entgegen.

