Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen - Bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 08. August 2019 befuhr ein 53-Jähriger aus Gehrde gegen 16.00 Uhr die Bundesstraße 68 aus Richtung Hemmelte kommend in Richtung Essen. In Höhe der Einmündung Am Forst musste der 53-Jährige verkehrsbedingt halten. Dies erkannte ein 27-jähriger Menslager zu spät und fuhr auf den Pkw des 53-Jährigen auf. Dabei wurde dieser leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 6000 Euro.

