Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) Gefahrenstelle durch liegengebliebenen Mähdrescher

Bad Dürkheim (ots)

Am Mittwoch, den 24.07.2019 musste ein 62-jähriger Mann aus Mehlingen seinen Mähdrescher, mit dem er auf der B 37 in Richtung Kaiserslautern unterwegs war, aufgrund eines technischen Defekts am rechten Fahrbahnrand zwischen Ortsteil Hardenburg und der Gaststätte "Alte Schmelz" abstellen. Eine Reparatur des Fahrzeugs vor Ort war nicht mehr möglich, weshalb die Straßenmeisterei die Gefahrenstelle durch Beschilderung absicherte. Voraussichtlich kann der Mähdrescher erst am Freitag, den 26.07.2019 repariert und von der Fahrbahn entfernt werden. Die Polizei Bad Dürkheim bittet darum, an der Gefahrenstelle, insbesondere bei Dunkelheit, vorsichtig und vorausschauend zu fahren.

