POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis

Strücklingen - Werkstattbrand

Am 08. August 2019 kam es in der Zeit von 12.55 Uhr bis 13.25 Uhr am Kirchweg zu einem Werkstattbrand. Diese wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Es entstand Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro. Vermutlich war das Feuer nach Flexarbeiten in der Werkstatt ausgebrochen.

Saterland - Diebstahl aus Wohnhaus

In der Zeit vom 20. Juli 2019, 15.00 Uhr, bis zum 05. August 2019, 14.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter aus einem Wohnhaus am Scharreler Damm einen Koffer mit Schmuck. Vermutlich waren die Unbekannten über ein offenstehendes Fenster in das Haus gelangt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland (Tel. 04498/2111) entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 04. August 2019 kam es auf dem Parkplatz eines Autohauses an der Thüler Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen dort geparkten Opel. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel. 04491/93160) entgegen.

