Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher klaut Gartenwerkzeuge

Hemer (ots)

Ein Unbekannter ist in den zurückliegenden Tagen in einen Schrebergarten auf dem Gelände der Evangelischen Kirchengmeeinde am Höcklingser Weg eingebrochen. Der Einbrecher öffnete gewaltsam die Vorhängeschlösser an Tor und Gartenhütte. Er verschwand mit acht Rosenscheren, einer Astschere, Kabeltrommel und Rasentrimmer. Der Eigentümer bemerkte den Einbruch am Sonntag um 10 Uhr.

