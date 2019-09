Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Senior am Supermarkt bestohlen

Nachrodt-Wiblingwerde (ots)

Ein 80-jähriger Nachrodt-Wiblingwerder wurde am Montag nach dem Einkauf auf dem Supermarkt-Parkplatz an der Altenaer Straße bestohlen. Zwischen 16 und 17 Uhr lud er seinen Einkauf in den Kofferraum seines Autos und ließ dabei kurzzeitig seinen Einkaufskorb aus den Augen. Erst am nächsten Tag bemerkte er, dass sein Portemonnaie weg war, das in seiner Gesäßtasche gesteckt hatte. Außerdem fehlt eine Flasche Kirschwasser. Hinweise bitte unter Telefon 9199-0 an die Polizei in Altena.

