Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallflucht - Wer hat etwas gesehen?

Vogelsbergkreis (ots)

Unfall mit Verletzten - Verursacher geflüchtet

Alsfeld - Am Dienstag (17.12.), gegen 06:15 Uhr, befuhr eine 21-jährige Alsfelderin mit ihrem roten VW Golf die Landesstraße 3156 von Alsfeld kommend in Richtung Münch-Leusel. Kurz vor dem Ortseingang Münch-Leusel kam ihr ein Fahrzeug auf ihrer Fahrbahnseite entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich die junge Frau nach rechts aus. Hierbei geriet sie mit ihrem Pkw durch den angrenzenden Graben auf eine Böschung. Sie lenkte gegen und kam wieder auf die Fahrbahn. Hierbei drehte sich das Fahrzeug, überschlug sich und kam im rechten Straßengraben auf dem Dach liegend zum Stillstand. Hierbei zog sich die junge Frau leichte Verletzungen zu. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne seinen Pflichten an der Unfallstelle nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10.200 EUR.

Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Gefertigt: (Polizeistation Alsfeld)

Stephan Müller Pressesprecher

