POL-OH: Einbruch in Schnellrestaurant: Kein Diebesgut - Mountainbike entwendet

Fulda (ots)

Einbruch in Schnellrestaurant: Kein Diebesgut

HÜNFELD. Am frühen Dienstagmorgen (17.12.), gegen 5:20 Uhr, drangen Unbekannte über ein Dachfenster in ein Schnellrestaurant in der Carl-Zeiss-Straße ein. Im Inneren versuchten die Täter weitere Räume gewaltsam zu öffnen. Dabei wurde ein Alarm ausgelöst, sodass die Einbrecher ohne Diebesgut aus den Räumlichkeiten in unbekannte Richtung flüchteten. Es entstand Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Mountainbike entwendet

GERSFELD. Unbekannte entwendeten am späten Dienstagabend (17.12.), zwischen 22:20 Uhr und 22:45 Uhr, vom Gelände eines Bistros in der Peter-Seifert-Straße ein graues Mountainbike "Centurion Backfire" im Wert von rund 1.000 Euro. Das Fahrrad war im dortigen Eingangsbereich abgestellt und mit einem Schloss gesichert worden.

