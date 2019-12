Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbrüche - Sachbeschädigung - Diebstahl

Fulda (ots)

In Geschäft eingebrochen

Fulda - In der Nacht von Dienstag (17.12.) auf Mittwoch (18.12.) brachen Unbekannte in ein Geschäft in der Magdeburger Straße ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so in das Gebäude. Dieses wurde durchsucht und die Diebe stahlen einen mittleren dreistelligen Euro-Betrag. Durch die Tat entstand ein Sachschaden von rund 480 Euro.

Wartehäuschen an Bushaltestelle beschädigt

Neuhof - Am Mittwoch (18.12.) zerstörten Unbekannte die Vorderscheibe an einem Wartehäuschen einer Bushaltestelle in der Rommerzer Straße. Durch die Tat entstand ein Sachschaden von rund 600 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Einbruch in Kellerräume

Fulda - In der Nacht zu Mittwoch (18.12.) brachen Unbekannte in mehrere Kellerräume / Kellerverschläge innerhalb eines Mehrfamilienhauses im Gallasiniring ein. Nach bisherigen Erkenntnissen stahlen die Diebe eine Handkreissäge, eine Bohrmaschine und eine Wasserpumpe. Zum jetzigen Zeitpunkt wird von einem Gesamtschaden von rund 230 Euro ausgegangen.

Roller gestohlen

Fulda - Im Zeitraum von Montag (16.12.) bis Dienstag (17.12) stahlen Unbekannte einen Roller der Marke Piaggio in metalicblau. Die Geschädigte hatte ihren Roller im Bereich der Leipziger Straße - Nähe der Adalbertstraße - auf einem Gehweg abgestellt. An dem Fahrzeug war das Versicherungskennzeichen 873KVC angebracht. Es entstand ein Schaden von rund 500 Euro.

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Fulda - In den Mittagsstunden des Mittwochs (18.12.) brachen Unbekannte in eine Erdgeschosswohnung innerhalb eines Mehrfamilienhauses in der Friedensstraße ein. Die Täter hebelten eine Terrassentüre auf und gelangten so in die Wohnung. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Es entstand Sachschaden von rund 500 Euro.

