Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Einfamilienhaus-Täter entwenden Goldschmuck

Herford (ots)

(mas) Am Freitag (06.12.2019), zwischen 19.45 Uhr und 22.20 Uhr, kam es in Herford in der Gartenstraße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die zur Zeit noch unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam durch eine Terrassentür Zutritt in das Wohnhaus. Die Täter erbeuteten hierbei Goldschmuck. Zeugen, welche verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben die im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen könnten, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Herford unter 05221-888-0 in Verbindung zu setzen.

