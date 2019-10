Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Diebstahl von Navigationstechnik an und aus landwirtschaftlichen Maschinen

Bergen auf Rügen (ots)

In der Zeit vom 14.10.2019, 16:00 Uhr bis 15.10.2019, 06:45 Uhr verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Firmengelände in der Bahnhofstraße in Teschenhagen bei Bergen auf Rügen und entwendeten an und aus acht landwirtschaftlichen Maschinen Navigationstechnik. Die elektronischen Geräte wurden aus fünf Traktoren des Herstellers Fendt und einem Traktor des Herstellers Claas sowie zwei Mähdreschern des Herstellers Fendt ab- bzw. ausgebaut. Der Stehlschaden beträgt nach gegenwärtigen Schätzungen ca. 50.000 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Wer Hinweise zur Tat oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Anklam unter der Telefonnummer 03971/ 251 4227, der Polizei in Bergen unter 03838/ 8100 oder über die Internetwache www.polizei.mvnet.de zu melden.

