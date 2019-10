Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Rettungs- und Polizeieinsatz auf der Insel Rügen nach Verdacht der Pilzvergiftung

Sellin/ Serams (ots)

Am 10.10.2019 gegen 22:00 Uhr teilte ein Mann der Rettungsleitstelle telefonisch mit, dass er zwei Personen (einen Mann und eine Frau) mit dem Auto von Sellin nach Bergen zum dortigen Krankenhaus fahren wollte, weil sie nach dem Konsum von Pilzen über Übelkeit klagten. Da sich der Gesundheitszustand der beiden Personen während der Fahrt zum Krankenhaus weiter verschlechterte, verständigte er den Rettungsdienst und die wiederum Feuerwehr und Polizei.

Zu diesem Zeitpunkt befand er sich mit den Hilfebedürftigen auf der B 196 in Serams. Aufgrund des zunehmend schlechten Gesundheitszustandes wurden der Mann und die Frau mit zwei Rettungshubschraubern nach Greifswald in die Uni-Klinik transportiert. Dabei sperrten u.a. Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Binz und Zirkow die Fahrbahn. Vor dem Abflug waren die beiden Personen nicht mehr ansprechbar. Mittlerweile sind sie jedoch außer Lebensgefahr, der Mann wird noch auf der Intensivstation behandelt.

Durch den Mann, der die beiden Personen zum Krankenhaus nach Bergen fahren wollte, wurde bekannt, dass insgesamt drei Personen in einer Wohnung in Sellin Pilze konsumiert haben. Da allen drei Personen übel wurde, verließ eine 22-Jährige die Wohnung, um Hilfe zu holen und kehrte nicht zurück. Es stellte sich heraus, dass die 22-Jährige bereits gegen 18:00 Uhr durch Rettungskräfte von Baabe ins Stralsunder Krankenhaus transportiert wurde. Sie befindet sich ebenfalls nicht in Lebensgefahr.

Bei allen drei Personen handelt es sich um nichtdeutsche Arbeitskräfte, die in Sellin untergebracht sind. Nähere Angaben zu den Personalien sind gegenwärtig nicht möglich. Bei dem Mann, der die beiden Hilfebedürftigen mit dem Auto zum Krankenhaus nach Bergen bringen wollte, handelt es sich um ihren Betreuer.

Welche Pilze die drei konsumiert haben ist ebenfalls noch unklar.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Mathias Müller

Telefon: 03831/245-205

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell