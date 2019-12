Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Lkw auf Firmengelände aufgebrochen- Täter nehmen ungewöhnliches Diebesgut mit

Herford (ots)

(sls) In der Nacht von Dienstag (3.12.) auf Mittwochmorgen (4.12.) kam es an der Salzufler Straße in Herford zu einem eher ungewöhnlichen Diebstahl von einem Firmengelände. Unbekannte Täter gelangten durch einen Holzzaun auf das Gelände einer Sanitärfirma und brachen dort zwei Firmenfahrzeuge auf. Aus einem der Fahrzeuge wurde durch die Täter zunächst zwei Werkzeugkoffer entnommen und aus dem Inneren der Koffer eine Flex- und Bohrmaschine entwendet. Aus dem zweiten LKW wurde die Sitzbank der Beifahrerseite ausgebaut. Nach dem Einbruch flüchteten die Täter mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Diebstahl oder Täter machen können, sich persönlich oder unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell