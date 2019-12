Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Besonders schwerer Fall des Diebstahls eines Dreiradtandems - Therapiefahrrad als Spezialanfertigung mit Beifahrersitz vorne entwendet

Bünde (ots)

(um) Die Polizei ermittelt seit dem Wochenende in einem besonderen Fahrraddiebstahl eine Dreiradtandems mit Elektromotor, der am Freitag (29.11.) dere vergangenen Woche angezeigt wurde. Der Geschädigte aus Bünde hatte am Abend des Vortages (Do, 28.11.), gegen 18:00 Uhr, das vor dem Haus befindliche Spezialgefährt mit zwei Rädern vorne unter einer Plane in der Einfahrt am Haus in der Wedekindstraße festgestellt. Am nächsten Morgen (Fr., 29.11.), gegen 08:15 Uhr, hatten bislang unbekannte Täter das Therapiefahrrad mit einem auffälligen Sitz vorne zwischen den beiden Vorderrädern gestohlen. Das besondere Gefährt hat einen Wert von 3.200.- Euro und ist eine Spezialanfertigung für Beifahrer mit Behinderung, die vorne auf dem Sitz mitfahren können. Die Rahmenfarbe ist rot und zusätzlich sind an dem Sitz vorne ebenfalls Pedale für den Beifahrer vorhanden. Die Polizei bittet in diesem Fall um Hinweise aus der Bevölkerung. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell