Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall - Alkoholisierter Fahrer kollidiert mit Ampel

Bild-Infos

Download

Löhne (ots)

(kup) Am Donnerstag (5.12.), um 00.30 Uhr, fuhr ein 29-jähriger Mann iranischer Staatsbürgerschaft mit seinem PKW auf der Kanalstraße in Richtung Osnabrück. Im Kreuzungsbereich zur Ringstraße/Am Kokturkanal verlor der Mann die Kontrolle über seinen grauen Mercedes 212. Er steuerte sein Auto auf die Querungshilfe für Fußgänger und kollidierte anschließend mit dem Ampelmast. Bei der Unfallaufnahme nahmen die Polizeibeamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes wahr. Ein Atemtest verlief positiv, sodass die Entnahme von einer Blutprobe angeordnet wurde. Anschließend wurde der Führerschein des Fahrers sichergestellt. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und wurde von einem Unternehmen abgeschleppt. Durch den Zusammenstoß fiel das Ampellicht auf die Fahrbahn und wurde komplett zerstört. Ebenfalls beschädigt wurde der Signalgeber für die Fußgänger. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 10.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell