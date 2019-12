Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Wohnungseinbruch - Täter entwenden Schmuck und Bargeld

Herford (ots)

(kup) Am Sonntag (1.12.), in der Zeit zwischen 14.30 Uhr und 17.30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Haus an der Stadtholzstraße ein. Um in das Innere zu gelangen, verschafften sich die Täter Zugang zu der Terrassentür. Im Haus durchsuchten sie einige Zimmer und entwendeten Schmuck und Bargeld. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich mindestens auf 750 Euro. Hinweise nimmt die Direktion Kriminalität unter 05221 - 888 0.

