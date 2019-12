Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall - Audi kollidiert mit Leitplanke und Ampel

Kirchlengern (ots)

(kup) Am Sonntag (1.12.), um 14.20 Uhr, fuhr ein 38-jähriger Mann aus Paderborn mit seinem PKW auf der B239 in Richtung Lübbecke. An der Kreuzung zur Stiftstraße/Rehmerloher Straße kam dem Fahrer eines blauen Audi A6 ein Fahrzeug entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, steuerte er sein Auto nach rechts. Dabei kollidierte er mit der dortigen Ampel sowie der Leitplanke. Es entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 8.250 Euro. Der entgegenkommenden Verkehrsteilnehmer oder andere Zeugen werden gebeten, sich in dieser Sache bei der Direktion Verkehr unter 05221 - 888 0 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

