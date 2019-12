Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl - Unbekannte entwenden Roller

Herford (ots)

(kup) In der Zeit zwischen Montag (2.12.), um 20.00 Uhr, und Dienstag, um 7.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter einen Roller an der Ravensberger Straße. Der 33-jährige Besitzer hatte sein Kleinkraftrad Yamaha Aerox in blau und gelb, am Abend verschlossen abgestellt. Am darauffolgenden Morgen war der Roller mit dem Versicherungskennzeichen 165 PJL verschwunden. Der entstandene Sachschaden beträgt mindestens 850 Euro. Hinweise zu der Tat nimmt die Direktion Kriminalität unter 05221 - 888 0 entgegen.

