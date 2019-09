Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190927-4: Autofahrer schwer verletzt - Wesseling

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr ein 56-jähriger Autofahrer auf einen ordnungsgemäß parkenden LKW auf. Das Verkehrskommissariat hofft auf die Mithilfe von Zeugen.

Am Donnerstag (26. September) fuhr der 56-jährige Wesselinger um 4:20 Uhr auf der Brühler Straße in Richtung Brühl. Am rechten Fahrbahnrand parkte in Höhe der Theodorstraße ein LKW, gegen dessen Heck der 56-Jährige mit seinem Auto stieß. Dabei verletzte sich der Autofahrer so schwer, dass er mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden musste. An beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro. Der PKW wurde abgeschleppt. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme war die Brühler Straße bis etwa 06:15 Uhr für den Verkehr gesperrt. Zur Rekonstruktion des Unfalles bittet das Verkehrskommissariat in Hürth mögliche Zeugen um Hinweise. Sie können sich unter Telefon 02233 52-0 bei den Sachbearbeitern melden. (bm)

