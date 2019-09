Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190927-3: Hochwertiger BMW entwendet - Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Täter starteten den Wagen ohne Schlüssel und fuhren ihn aus der Garage des Hauses des Geschädigten.

Die Polizei sucht einen schwarzen BMW X5 mit Kölner Kennzeichen. Der Wagen stand in der Zeit zwischen Mittwoch (25. September, 19:15 Uhr) und Donnerstagmorgen (26. September, 06:00 Uhr) in der Garage eines Hauses in der Giethgasse. Hinweise zur Tatausführung und Fluchtrichtung nimmt das Kriminalkommissariat 21 in Bergheim unter Telefon 02233 52-0 entgegen. (bm)

