Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190927-1: Graffiti-Sprayer an der Bundesstraße - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Streifenbeamte überprüften einen Mann, der sich an einer neuen Unterführung mit einem fünf Quadratmeter großen Bild "verewigte". Ihn erwarten ein Strafverfahren und die Kosten für die Beseitigung seines vermeintlichen Kunstwerks.

Polizisten überprüften am Donnerstag (26. September)kurz vor Mitternacht (23:55 Uhr) an der neuen Umgehungsstraße der Bundesstraße 265n einen 27-jährigen Hürther. Er trug mit Farbe verschmutzte Kleidung und einen Rucksack, in dem sich zahlreiche Farbsprühdosen befanden. Auf Nachfrage gab er spontan zu, an einer Unterführung ein großes Bild aufgebracht zu haben. Seinen Angaben zufolge "komme er beim Sprayen runter". Nach der Personalienfeststellung entließen ihn die Polizisten vor Ort. Die Rechnung folgt. (bm)

