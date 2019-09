Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190926-3: Festnahmen bei versuchtem Diebstahl - Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes nahmen in der Nacht zwei Männer fest, die im Verdacht stehen, gewerbsmäßig Transportkisten entwendet zu haben.

Nach dem Diebstahl mehrerer Transportkisten in einem Verbrauchermarkt in Bergheim an der Peter-Achnitz-Straße kann die Polizei zwei Festnahmen bestätigten. Nur einen Tag nach der Veröffentlichung eines Zeugenaufrufes (wir berichteten mit der Pressemeldung "190925-2: Transportkisten entwendet" darüber), gelang es mehreren Mitarbeitern eines beauftragten Sicherheitsunternehmens, zwei Männer mit Wohnsitzen in Köln im Alter von 22 und 23 Jahren vorläufig festzunehmen. Die Männer fuhren nach Angaben der Zeugen am Mittwoch (25. September) um 23:40 Uhr mit einem weißen Transporter auf das Marktgelände, öffneten ein Zufahrtstor und beabsichtigten, die dort abgestellten Transportkisten zu entwenden. Nach dem Eintreffen der Polizei waren sie geständig und gaben einen weiteren Tatort in Köln an, wo sie weitere 117 Kisten, die sich auf der Ladefläche befanden, entwendeten. Die Polizisten nahmen beide fest, brachten sie in eine Polizeidienststelle und leiteten ein Strafverfahren ein. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariates 21 in Bergheim dauern an. (bm)

