Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190927-2: Fünffacher Diebstahl aus Pkw - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Unbekannte schlugen die Scheiben der Autos ein. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Eine Zeugin bemerkte am Donnerstag (26. September) um 07:15 Uhr auf dem Pendlerparkplatz am Autobahnkreuz Kerpen (Erfttalstraße) mehrere beschädigte Fahrzeuge. Sie informierte die Polizei. Die Beamten stellten an fünf Autos eingeschlagene Seitenscheiben fest. Außerdem wurden die Innenräume der Autos offensichtlich nach Wertgegenständen durchsucht. Die Mittelkonsolen und die Handschuhfächer waren geöffnet. Die Polizisten leiteten Strafverfahren gegen Unbekannt ein. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat 22 in Kerpen unter Telefon 02233 52-0 in Verbindung zu setzen.

Die Polizei rät, keine Wertgegenstände in den Fahrzeugen zu hinterlassen und auch die Handschuhfächer vor dem Verlassen zu öffnen! Das hat den Effekt, dass die Täter schon vor dem Einschlagen der Scheiben erkennen können, dass im Inneren des Wagens nichts zu holen ist. (bm)

