POL-PDLD: Fahrzeugführerin auf A65 außer Kontrolle

Am 27.08.2019 gegen 09:30 Uhr verursachte eine 44-Jährige PKW-Fahrerin einen Verkehrsunfall auf der A65 in Fahrtrichtung Ludwigshafen, kurz vor der Ausfahrt zur Raststätte Pfälzer-Weinstraße-Ost. Sie fuhr einem vorausfahrenden PKW während des Überholvorgangs hinten auf und flüchtete im Anschluss von der Unfallstelle. Durch den Aufprall verlor sie ihr vorderes Kennzeichen. Sie schaffte es bis zur Anschlussstelle Neustad-Süd. Dort touchierte sie dann die Mittelleitplanke, verlor daraufhin die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam rechts von der Fahrbahn ab. In einem Feld kam sie zum Stillstand. Durch den Unfall erlitt sie leichte Verletzungen, weshalb sie zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht werden musste. Während des Transports spuckte sie dem behandelnden Notarzt mitten ins Gesicht. Da Verdachtsmomente erlangt werden konnten, die auf einen Konsum berauschender Mittel hindeuten könnten, wurde zudem eine Blutprobe bei ihr entnommen. Die 44-Jährige wird sich nun wegen mehrerer Straftaten verantworten müssen. Weiterhin können führerscheinrechtliche Konsequenzen auf sie zukommen.

