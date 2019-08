POL-PDLD: Rülzheim - Mercedes - Fahrer gesucht

Polizeidirektion Landau

Sachschaden in Höhe von 750 EUR entstand bei einer Verkehrsunfallflucht am Montag gegen 11 Uhr im Bereich "Neue Landstraße". Eine 59 - jährige Autofahrerin hatte ihr Fahrzeug in Höhe der Einmündung Mauritiusstraße verkehrsbedingt abbremsen müssen, hierbei fuhr der nachfolgende PKW auf. Bei dem Unfallverursacher handelte es sich laut Zeugenangaben um einen Mann, zirka 70 bis 80 Jahre alt, graue Haare. Er trug eine Brille. Bei dem gesuchten Fahrzeug handelte es sich um einen Mercedes (Farbe: Bronze). Näheres zu dem Kennzeichen/Modell ist bis dato nicht bekannt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim telefonisch unter 07274/9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

