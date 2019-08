Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Ford Focus massiv beschädigt - Verursacher entfernt sich

Heidelberg (ots)

Einen auf dem Parkplatz des Märchenparadieses im Königstuhlweg abgestellten Ford Focus beschädigte am Sonntag ein bislang unbekannter Autofahrer, richtete Sachschaden von rund 6.000 Euro an und entfernte sich danach unerlaubt. Der Geschädigte parkte seinen Wagen gegen 17 Uhr und musste bei seiner Rückkehr - etwa zwei Stunden später - die Beschädigungen feststellen. Aufgrund des Schadensbildes kommt als Verursacherfahrzeug ein größeres Fahrzeug, evtl. SUV in Frage. Die Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Mitte ermitteln nun wegen Unfallflucht und nehmen unter Tel.: 06221/99-1700 sachdienliche Zeugenhinweise entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell