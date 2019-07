Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rülzheim - Verkehrsunfallflucht am Bahnhof

Rülzheim (ots)

Am 24.07.2019 zwischen 05:50 und 17:00 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Bahnhofs in Rülzheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Der unbekannte Unfallverursacher beschädigte beim Ein- oder Ausparken ein daneben geparktes Fahrzeug im Bereich der Stoßstange. An dem beschädigten Fahrzeug einem silbernen VW Golf konnten lilafarbene Lackanhaftungen des Verursachers festgestellt werden. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim telefonisch unter 07274/9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell