Feuerwehr Gelsenkirchen

FW-GE: Personensuche im Gleisbereich des Gelsenkirchener Hauptbahnhofs

Multicopter der Feuerwehr Gelsenkirchen unterstützt die Suche im unwegsamen Gelände aus der Luft

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Gelsenkirchen (ots)

Ein Lokführer bemerkte gegen 15:15 Uhr, bei der Einfahrt in den Gelsenkirchener Hauptbahnhof, eine liegende, hilflose Person unmittelbar in der Nähe der befahrenen Gleise. Er alarmierte die Polizei, die daraufhin parallel mit der Feuerwehr Gelsenkirchen zur Einsatzstelle in die Neustadt ausrückte. Auf Grund der Weitläufigkeit des Geländes, entschied sich der Feuerwehreinsatzleiter, den Multicopter der Feuerwehr Gelsenkirchen nachzufordern und parallel zu der Personensuche der Einsatzkräfte einzusetzen. Speziell geschulte Kameraden des Löschzugs Erle Süd, machten sich mit dem besonderen Equipment auf den Weg in den Stadtsüden. Schnell war der Copter einsatzbereit und stieg in die Luft auf. Nach wenigen Minuten war der gesamte Bereich überflogen worden und mit einer hochauflösenden Kamera abgesucht. Eine hilflose Person konnte glücklicherweise nicht gefunden werden.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Gelsenkirchen

Carsten Jost

Telefon: 0209 / 1704 905

E-Mail: carsten.jost@gelsenkirchen.de

http://www.feuerwehr-gelsenkirchen.de

Original-Content von: Feuerwehr Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell