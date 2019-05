Feuerwehr Gelsenkirchen

FW-GE: Amtshilfeersuchen der Wasserschutzpolizei führt zu nächtlichem Feuerwehreinsatz im Stadthafen

Verirrtes Ruderboot treibt herrenlos im Stadthafen von Gelsenkirchen

Bild-Infos

Download

Gelsenkirchen (ots)

Der 08.05.2019 war gerade ein paar Minuten alt, als ein Amtshilfeersuchen der Wasserschutzpolizei die Feuerwehrleitstelle ereilte. Im Bereich des Hafenbeckens des Stadthafens, trieb ein herrenloses Sportruderboot auf dem Kopf liegend, auf der Wasseroberfläche und stellte so ein Hindernis für den Schiffsverkehr dar. Nach einer ersten Inaugenscheinnahme durch die Einsatzkräfte der Feuerwache Heßler, war schnell klar, dass das man ohne die Unterstützung des Mehrzweckbootes keinen Einsatzerfolg erreichen kann. Die Besatzung eines Löschfahrzeuges der Feuerwache Buer lies das Boot zu Wasser und konnte so den "Ausreißer" einfangen. Die Feuerwehrmänner zogen das Boot an das Ufer und hoben es zurück auf das Land. Nach gut 2 Stunden war der Einsatz für die eingesetzten Einheiten beendet.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Gelsenkirchen

Carsten Jost

Telefon: 0209 / 1704 905

E-Mail: carsten.jost@gelsenkirchen.de

http://www.feuerwehr-gelsenkirchen.de

Original-Content von: Feuerwehr Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell