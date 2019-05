Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzen

Mainz - Gonsenheim (ots)

Am Dienstagnachmittag, gegen 16:15 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich K18 (Abfahrt BAB 643) / An der Krimm (K16) zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Hierbei wurden mehrere Personen zum Teil schwer verletzt. Der Bereich musste weiträumig abgesperrt werden, Umleitungen wurden eingerichtet. Die Unfallaufnahme, unterstützt von einem Polizeihubschrauber, dauert weiterhin an und kann sich noch bis in die Abendstunden ziehen. Bis dahin kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell