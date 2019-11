Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter Radfahrer streift zwei PKW und entfernt sich von Unfallstelle - Zeugen gesucht!

Leimen (ots)

Ein bislang unbekannter Radfahrer beschädigte am Samstagnachmittag, zwischen 15 Uhr und 16 Uhr, in der Hirtenwiesenstraße beim Vorbeifahren zwei geparkte PKW und entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle. Der Mann klingelte nach der Kollision zunächst bei einer Anwohnerin und fragte nach den Haltern der betroffenen Fahrzeuge. Nachdem die Frau ihm jedoch mitteilte, diese nicht zu kennen, fuhr der Radfahrer, ohne seine Personalien zu hinterlassen, einfach davon. In welcher Höhe Sachschaden an den Fahrzeugen entstand, steht bislang nicht fest.

Der Radfahrer wurde als ca. 30 Jahre alt, dunkelblond und mit einem gelben Trikot bekleidet beschrieben. Er fuhr ein rotes Rennrad. Ob der Unbekannte sich bei dem Unfall Verletzungen zuzog, ist nicht bekannt.

Der Radfahrer selbst sowie Zeugen, die Hinweise zu dem Unbekannten geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch unter Tel.: 06222/5709-0 in Verbindung zu setzen.

