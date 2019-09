Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190927-5: REK/K/LEV: "Sei kein Phish" - Wer erkennt die Trojaner-Mail?

Kostenloses IT-Sicherheitstraining für Bürgerinnen und Bürger, sowie Unternehmen.

Ein kostenloses Sicherheitstraining zum Schutz vor Betrügern im Internet bieten Polizei und Vertreter der Internet-Sicherheitsbranche für die Bevölkerung und Unternehmen in Köln, Leverkusen und dem Rhein-Erft-Kreis an.

Pünktlich zum Start des Europäischen Cyber Sicherheitsmonats (ECSM) im Oktober lädt das Kölner IT-Startup SoSafe in Kooperation mit dem eco - Verband der Internetwirtschaft e.V., der Polizei Köln, der Polizei im Rhein-Erft Kreis sowie der Kölner eCommerce Anbieter Trusted Shops Interessierte ein, sich einem von Experten entwickelten, sicheren Test zu stellen. Wer hier falsch reagiert, hat lediglich eines zu erwarten - die Erkenntnis, dass es im Ernstfall teuer geworden wäre.

So zuletzt in dem Fall einer Arztpraxis, die durch einen per E-Mail eingeschleusten Trojaner lahmgelegt wurde. Die Rechner waren verschlüsselt und machten nichts mehr als stoisch eine LED blinken zu lassen. Datensicherung? - Fehlanzeige. Der Arzt zahlte an den Erpresser, um seinen Betrieb wieder aufnehmen zu können und informierte die Polizei erst danach.

Gerade "Phishing"- E-Mails sind eine sehr verbreitete und weiterhin erfolgreiche Betrugsform im Internet. Allein im Jahr 2018 wurden über 19.000 Betrugsfälle zur Anzeige gebracht. Beim "Phishing" versuchen Kriminelle, mit manipulierten und täuschend echt gestalteten E-Mails an Benutzerkonten, Passwörter oder Bankdaten eines Nutzers zu gelangen.

"Genau solche Fälle wollen wir mit unserer Kampagne vermeiden. Wir möchten Aufklärung betreiben und somit die Sicherheit jedes Einzelnen im Internet steigern", erklärt der Geschäftsführer Lukas Schaefer des IT-Startup SoSafe.

Interessierte Nutzer können sich ab sofort auf der Webseite www.phish-test.de kostenlos registrieren. Der "Phish"- Test ist Teil des Projekts Smart und Sicher im Internet (SUSII). Informationen hierzu erhalten sie unter www.susii.nrw - dort sind auch Informationen zu weiteren Veranstaltungen im Oktober zum ECSM in Köln, Leverkusen sowie im Rhein-Erft Kreis zu finden.

Nach der Registrierung auf der Webseite www.phish-test.de werden den Teilnehmern im Laufe des kommenden Monates drei "Phishing"- E-Mails zugestellt, die alle an echten "Phishing"- Beispielen aus diesem Jahr angelehnt sind. Beim Klick auf den Link in der E-Mail erhalten die Teilnehmer hilfreiche Informationen, wie man die jeweilige E-Mail als Betrugsversuch hätte erkennen können.

Zum ECSM laden die Partner auch zu Veranstaltungen im Oktober ein, vier davon mit Beteiligung der Kolleginnen der Kriminalprävention, Martina Rautenberg und Marita Voiß:

09.Oktober Verbraucherzentrale Brühl Carl-Schurz-Straße 1 50321 Brühl 10:00 - 14:00 Uhr (ein Vortrag findet um 11:00 Uhr statt)

16. Oktober Verbraucherzentrale Bergheim Hauptstraße 108 50126 Bergheim 10:00 - 14:00 Uhr (ein Vortrag findet um 11:00 Uhr statt)

27. Oktober Sicherheitsmesse in Brühl Rathaus Brühl Uhlstraße 3 50321 Brühl 11:00 - 17:00 Uhr (ein Vortrag findet um 12:00 Uhr statt) 29. Oktober Rathaus Kerpen Jahnplatz 1 50171 Kerpen Vortrag für Senioren "Sicher unterwegs im digitalen Netz" 10:00 - 11:30 Uhr

Die Sensibilisierung von Bürgerinnen und Bürgern, sowie Unternehmen zum Thema "Phishing" bildet deshalb in diesem Jahr einen der Schwerpunkte beim Europäischen Cyber Sicherheitsmonat. Dieser europaweite Aktionsmonat wird bereits seit 2012 jedes Jahr im Oktober durchgeführt und von der Allianz für Cybersicherheit des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) koordiniert www.bsi.bund.de/DE/Service/Aktuell/Veranstaltungen/ECSM/ecsm_node.html.

Deshalb machen auch Sie mit und melden sich unter www.phish-test.de zu der Aktion an! Weitere Informationen zu dem Europäischen Cyber Sicherheitsmonat (ECSM) erhalten Sie von der Kriminalprävention der Polizei Rhein-Erft-Kreis unter der Rufnummer 02233 52- 4822 oder per E-Mail unter kriminalpraevention.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de. (nh/bb)

