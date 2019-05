Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Ein aufmerksamer Zeuge alarmiert die Polizei in Jever, die gleich zwei Verfahren einleiten konnte: Fahren ohne Fahrerlaubnis und das Zulassen zum Fahren ohne Fahrerlaubnis

jever. Am Donnerstag, teilte ein aufmerksamer Zeuge der Polizei mit, dass er gegen 23:45 Uhr beobachtet habe, wie eine jugendliche Person einen Pkw führe, obwohl diese nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis wäre. Im Rahmen der daraufhin erfolgten Kontrolle, auf einem Parkplatz in der Straße Am Bullhamm, wurde die Fahrt mit dem Pkw durch die Jugendlich zunächst bestritten.

Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis gegen die 17-Jährige aus Jever ein, außerdem ein weiteres bzgl. des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen die 19-jährige Fahrzeugbesitzerin aus Schortens, die offenbar von der Fahrzeugnutzung wusste und dieses als Verantwortliche zugelassen hat. Die Ermittlungen dauern an.

