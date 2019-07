Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim. Motorradfahrer übersieht Auto und stürzt

Freiburg (ots)

Glück im Unglück hatten am Mittwoch, 17.07.2019 ein 60 Jahre alter Motorradfahrer und seine 55 Jahre alte Sozia als sie auf der B317 von Schopfheim her kommend in Richtung Zell unterwegs waren. Beim Versuch einen vorausfahrenden Kleinlaster zwischen Fahrnau und Hausen-Raitbach zu überholen übersah er, den vor dem Kleinlaster fahrenden 40-jährigen in seinem BMW. Dieser wollte nach links in einen Feldweg einbiegen. Beim Versuch die drohende Kollision zu vermeiden, stürzte er mit seiner Honda und diese rutschte in den BMW. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 2500 Euro.

