Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fahrraddiebstahl - Unbekannte Täter entwenden Pedelec während Weihnachtsmarktbesuch

Bünde (ots)

(kup) Am Sonntag (1.12.), in der Zeit zwischen 19.00 Uhr und 00.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter ein Pedelec Am Standesamt. Der 58-jährige Besitzer hatte sein Rad der Marke KTM am frühen Abend verschlossen abgestellt. Als er nach seinem Weihnachtsmarktbesuch zurückkehrte, war das Pedelec samt Schloss verschwunden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei in Herford unter 05221 - 888 0 entgegen.

