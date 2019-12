Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Wohnungseinbruch - Terrassentür in der Dunkelheit angegangen

Bünde (ots)

(kup) Am Montag (2.12.), in der Zeit zwischen 17.00 Uhr und 21.00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Haus am Wirtschaftsweg ein. Um in das Haus zu gelangen, hebelten die Täter eine Terrassentür an mehreren Stellen auf. Im Innern durchsuchten sie diverse Schränke. Inwiefern die Täter Beute erlangen konnten, wird derzeit noch ermittelt. Der bislang entstandene Schaden beträgt mindestens 1.000 Euro. Hinweise zu der Tat nimmt die Direktion Kriminalität unter 05221 - 888 0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell