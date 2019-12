Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Verletzten - Junge Fahrerin kollidiert beim Linksabbiegen mit Gegenverkehr

Bild-Infos

Download

Kirchlengern (ots)

(kup) Am Montag (2.12.), um 21.20 Uhr, fuhr eine 18-Jährige aus Bünde mit ihrem grauen VW Fox sowie zwei Beifahrerinnen auf der B239 in Richtung Lübbecke. Auf derselben Straße in entgegengesetzter Fahrtrichtung fuhr ein 65-jähriger aus Salzkotten mit einer Beifahrerin in einem blauen VW Sharan. Auf Höhe der Zufahrt in die Fiemerstraße bog die junge Fahrerin nach links ab. Dabei übersah sie den entgegenkommenden Van. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Die Wucht des Aufpralls löste bei beiden Autos die Airbags aus. Dabei verletzten sich die Unfallverursacherin sowie ihre beiden 17-jährigen Beifahrerinnen und die Beifahrerin des Unfallgegners schwer. Mehrere Rettungswagen brachten die verletzten Frauen in umliegende Krankenhäuser. Die nicht mehr fahrbereiten PKW wurden durch zwei Unternehmen abgeschleppt. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 10.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell