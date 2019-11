POL-HF: Vorfahrt missachtet- BMW-Fahrer verletzt

Kreispolizeibehörde Herford

(sls) In Spenge kam es am Donnerstagnachmittag (27.11.) gegen 16.00 Uhr zu einem Unfall im Kreuzungsbereich Gehlenbrink / Bergstraße, bei dem einer der Unfallbeteiligten verletzt wurde. Die Ursache für diesen Unfall setzte ein 83-jähriger Peugeot-Fahrer aus Enger, in dem er die Vorfahrt im Kreuzungsbereich missachtete. Ein BMW-Fahrer (61 Jahre) befuhr mit seinem BMW den Gehlenbrink aus Richtung Bünder Straße kommend. Zu diesem Zeitpunkt beabsichtigte der 83-Jährige von der Bergstraße auf den Gehlenbrink nach links einzubiegen. Hierbei übersah er den vorfahrtsberechtigten BMW-Fahrer, so dass es zu einem Zusammenstoß kam. Der 61-Jährige musste leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Beide Fahrzeuge wurden so beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden beläuft sich auf 7.000 Euro.

