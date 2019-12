Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall - PKW-Fahrerin kollidiert mit Pedelec

Kirchlengern (ots)

(kup) Am Montag (2.12.), um 7.45 Uhr, fuhr eine 30-Jährige aus Kirchlengern mit ihrem PKW auf der Schlossstraße in Richtung Westen. Gleichzeitig befuhr ein 41-Jähriger aus Hüllhorst den Radweg der Häverstraße aus Richtung Norden (Häver) kommend. An der Einmündung beider Straßen bog die Fahrerin eines schwarzen Skoda Fabias nach links ab. In der Einmündung kam es zum Zusammenstoß mit dem von rechts kommenden Radfahrer. Dabei stürzte er über die Motorhaube zu Boden und wurde leicht verletzt. Es entstand geringer Sachschaden.

