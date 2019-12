Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfall im Bus - Frau mit Rollator wurde verletzt - Zeugen gesucht

Herford (ots)

(kup) Bereits am Freitag (29.11.), um 12.45 Uhr, kam es zu einem Unfall in einem Bus im Bereich des Hauptbahnhofes. Eine 70-jährige Frau aus Hiddenhausen stieg am Busbahnhof in einen Bus der Linie 101 ein. Mit ihrem Rollator betrat sie das Verkehrsmittel über den hinteren Einstieg. Während sie sich noch im Eingangsbereich des Busses befand, fuhr dieser los. Die Seniorin stürzte im Bus zu Boden und wurde dabei verletzt. Fahrgäste des Busses machten durch lautes Rufen auf den Unfall aufmerksam, jedoch hielt der Fahrer nicht an. Die Direktion Verkehr sucht nun nach Zeugen des Unfalls, die Angaben über den Hergang machen können. Falls Sie zum fraglichen Zeitpunkt in dem Bus waren, melden Sie sich bitte unter 05221 - 888 0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

