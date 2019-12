Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfall unter Alkoholeinfluss - Polizei sucht Zeugen

Löhne (ots)

(kup) Am Montag (2.12.), um 17.15 Uhr, hörte ein Anwohner an der Löhner Straße einen lauten Knall. Als der Mann daraufhin nach draußen lief, entdeckte er eine ungewöhnliche Situation: sein an der Straße geparkter Opel Astra wies erhebliche Beschädigungen auf. Wenige Häuser weiter parkte ein blauer 5er BMW, der frische Unfallspuren sowie einen ausgelösten Airbag aufwies. Ein Fahrer war nicht vor Ort. Der Zeuge alarmierte die Polizei. Während die eingesetzten Beamten den Unfall aufnahmen, erschien ein Paar osteuropäischer Staatsangehörigkeit am Unfallort. Die 31-jährige Frau machte den Beamten in gebrochenem Deutsch verständlich, dass sie gefahren sei. Laut ihrer Aussage sei sie anschließend nach Hause gelaufen und habe ihren 34-jährigen Freund geholt. Dieser stand deutlich unter Alkoholeinfluss und ist nicht im Besitz eines Führerscheins. Daraufhin ordnete ein Richter die Entnahme von zwei Blutproben an. Der entstandene Sachschaden beträgt mindestens 3.500 Euro. Die Polizei Herford bittet Zeugen, die Hinweise zu diesem Unfall machen können, sich unter 05221 - 888 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell