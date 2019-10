Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Bad Gandersheim - Nüsse im Backofen getrocknet - Wohnung verqualmt

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim - (rb) Am Donnerstag Morgen gegen 07.45 Uhr wurde eine starke Rauchentwicklung aus einer Mietwohnung im Fliederweg gemeldet. Die wenig später eintreffende Feuerwehr und Polizei fand die Meldung bestätigt. Aus dem Küchenfenster der Wohnung eines 52-jährigen Mieters drang starker Qualm nach draußen. Ursächlich waren in einem Backofen zum Trocknen eingelegte Nüsse. Die Feuerwehr lüftete die Wohnung un stellte den Ofen aus. Zu Sachschäden kam es nicht. Der Mieter der Wohnung hielt sich zum Zeitpunkt des Einsatzes nicht in seiner Wohnung auf.

