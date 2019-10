Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Frisörgeschäft

Northeim (ots)

Moringen, Northeimer Straße - In der Nacht zu Donnerstag, 10. Oktober 2019

MORINGEN (fal) - In der Nacht zu Donnerstag ist ein Unbekannter durch eine eingeschlagene Fensterscheibe in das Frisörgeschäft an der Northeimer Straße eingestiegen. Aus der Kasse entwendete der Einbrecher mehrere hundert Euro Bargeld.

Das 2. Fachkommissariat der Polizeiinspektion Northeim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in der Nacht zum Donnerstag im Umfeld des Frisörgeschäftes an der Northeimer Straße etwas Auffälliges bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05551-70050 zu melden.

