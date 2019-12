Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigung - Jugendliche gehen mindestens fünf PKW an

Hiddenhausen (ots)

(kup) Am Montag (2.12.), in der Zeit zwischen 20.40 Uhr und 20.50 Uhr, beschädigten zwei Jugendliche mehrere PKW in der Blumenstraße/Im Sieke. Eine aufmerksame Zeugin nahm verdächtige Geräusche wahr. Bei ihrer Nachschau konnte die Frau zwei Jugendliche erkennen, die sich verdächtig zwischen geparkten Autos bewegten und diese offenbar beschädigten. Daraufhin alarmierte sie die Polizei. Die eingesetzten Beamten trafen in der Nähe des Tatorts zwei 14- und 16-jährige Jungen aus Hiddenhausen an. Einer der Teenager war alkoholisiert und verhielt sich den Beamten gegenüber aggressiv. Im Zuge der Ermittlungen wurden Schäden an den Außenspiegeln von mindestens fünf geparkten PKW entdeckt. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

