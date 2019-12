Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch - Täter dringen in Einfamilienhaus ein

Kirchlengern (ots)

(kup) Am Mittwoch (4.12.), in der Zeit zwischen 14.00 Uhr und 18.00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Haus an der Lübbecker Straße ein. Die Täter verschafften sich über die Terrassentür Zugang zu dem Haus. Im Innern durchwühlten sie die Küche, das Wohn- und Schlafzimmer. Anschließend entwendeten sie diverse Wertgegenstände. Neben Bargeld und diversen ausländischen Münzen erbeuteten sie eine Videokamera der Marke Sony, einen Fotoapparat sowie eine Armbanduhr der Marke Christ. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 1.600 Euro. Hinweise zu der Tat nimmt die Direktion Kriminalität unter 05221 - 888 0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell