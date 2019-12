Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigung - Unbekannte sprühen Graffitis an Schule

Bünde (ots)

(kup) Wie jetzt bekannt wurde, haben unbekannte Täter bereits in der Zeit zwischen Freitag (29.11.), um 17.00 Uhr, und Montag, um 8.00 Uhr, Graffitis an eine Schule an der Pestalozzistraße gesprüht. Die Täter sprühten einige Tags und Bilder im Bereich des Schulhofs sowie des Daches. Zudem verschafften sie sich Zugang zu einem Klassenraum und beschmierten diesen ebenfalls mit roter Farbe. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 2.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Direktion Kriminalität unter 05221 - 888 0 entgegen.

